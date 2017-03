Continuar a ler

Sem ganhar há três jogos e sob a ameaça de cair na zona de despromoção, o Vizela surgiu ansioso, não conseguindo manter a posse de bola, o que facilitou o trabalho da Académica, que dispôs de várias ocasiões para marcar.Pese embora o maior ímpeto, apenas em dois desses lances (15' e 45') os remates da briosa saíram enquadrados com a baliza, respondendo Pedro Albergaria com duas defesas às tentativas de Rui Miguel e Marinho, respetivamente.Com muita dificuldade em articular o seu jogo, foi, ainda assim, da equipa da casa a melhor situação de golo, quando Lamelas (33') aproveitou a falta de marcação para atirar da meia-lua ao poste direito.Na segunda parte, minutos antes de João Vieira (65') regressar à competição no Vizela, depois de sete meses de ausência por lesão, Kukula ganhou espaço da esquerda, cruzou tenso mas Felipe Augusto chegou atrasado à emenda.visão de Leandro voltou a desequilibrar quando, aos 75', combinou com Traquina, para este marcar o único golo do encontro, cinco minutos depois de ter sido opção de Costinha.Após um pontapé de canto cobrado da esquerda por Luís Ferraz (83'), Elízio, sem marcação, atirou por alto e já nos descontos, Pedro Albergaria desviou para canto um remate de longe de Rui Miguel.Jogo no Estádio do FC Vizela, em Vizela.Ao intervalo: 0-0Marcador:0-1, Traquina, 75'Equipas:Pedro Albergaria, Dani Coelho (Prince, 81'), João Sousa, Miguel Oliveira, Elizio, Alex Porto, Luís Ferraz, Helinho (João Vieira, 65'), Lamelas, Felipe Augusto e KukulaPaulo Ribeiro, João Cunha, Tiago Martins, Prince, Magique, Dani e João VieiraRui QuintaRicardo Ribeiro, João Simões, João Real, Yuri Matias, Makonda, Nuno Piloto, Leandro (Tom Tavares, 84'), Kaká, Marinho (Traquina, 70'), Ohemeng (Diogo Ribeiro, 81') e Rui MiguelJosé Costa, Tom Tavares, Diogo Coelho, Traquina, Alfaiate, Diogo Ribeiro e JimmyCostinhaLuís Máximo (AF Castelo Branco)Cartão amarelo para João Real (39'), Luís Ferraz (72') e Diogo Lamelas (78')Cerca de 750 espetadores