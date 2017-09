Continuar a ler

Ainda antes do primeiro treino com a equipa, Zé Castro falou com o técnico Ivo Vieira e não tem dúvidas sobre o valor da equipa academista. "Fui muito bem recebido. Também não sou pessoa de pedir muito nem de tratamentos especiais. Vou dar-me bem com todos certamente. Claro que acredito que podemos chegar aos lugares de subida", analisou aquele que será o novo número 83 dos estudantes.



Roxo enaltece percurso

O presidente Pedro Roxo não escondeu a grande satisfação por poder voltar a contar com Zé Castro. "É um dia extremamente feliz para mim. Trata-se de alguém com um percurso ímpar, sócio da Académica há mais de 25 anos. Estrou com 6 e saiu com 23, tendo chegada a internacional A", reiterou.

"Venho para ajudar a Académica a regressar à 1.ª Liga". Esta foi a ideia mais repetida por Zé Castro, durante a conferência de imprensa de apresentação do novo reforço dos estudantes, esta terça-feira. O defesa central, agora com 34 anos, mostrou-se extremamente satisfeito com o regresso a Coimbra, depois de 11 anos em Espanha onde defendeu as cores de At. Madrid, Deportivo e Rayo Vallecano.Com as lágrimas nos olhos, pouco depois de receber das mãos do presidente Pedro Roxo o cartão de sócio do filho Leo, Zé Castro explicou os motivos que o levaram a aceitar a proposta da Briosa. "Sou mais um para ajudar a Académica a regressar à 1.ª Liga. Pensei bem antes de aceitar, mas só aceitei porque não venho para aqui para passar tempo nem acabar a carreira. Sinto-me bem, tal como quando sai daqui", frisou, lembrando o ano de 2006 quando assinou pelo At. Madrid, apesar de nunca ter esquecido os capas negras. "É a minha única equipa. Tenho muito carinho por todos os clubes por onde passei, mas o meu único clube é a Académica. A Académica tem de subir senão o que eu estou a fazer não tem muito sentido", atirou.

Autor: Ricardo Chambel