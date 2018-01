Continuar a ler

O sérvio Marko Lazarevic foi dispensado pelo Arouca sem se ter estreado pelo clube e Igor Rocha, a cumprir a sexta temporada no emblema arouquense, tem apenas quatro jogos oficiais registados, ele que tem sido sempre uma opção secundária. O titular Bracali foi, aliás, primeira escolha em todos os jogos, nem saindo sequer nas Taças. Outro sintoma de que a competitividade para a posição de guarda-redes era escassa.



Gabriel Gasparotto tinha sido emprestado ao Capivariano em 2016 e à Ferroviária este ano. Tem 1,96 m e 99 kg, estampa física de enorme respeito para os avançados que o tentarem bater. Se Lúcio Maranhão havia chegado para a competitividade no ataque, Gasparotto apresenta candidatura à baliza. O sérvio Marko Lazarevic foi dispensado pelo Arouca sem se ter estreado pelo clube e Igor Rocha, a cumprir a sexta temporada no emblema arouquense, tem apenas quatro jogos oficiais registados, ele que tem sido sempre uma opção secundária. O titular Bracali foi, aliás, primeira escolha em todos os jogos, nem saindo sequer nas Taças. Outro sintoma de que a competitividade para a posição de guarda-redes era escassa.Gabriel Gasparotto tinha sido emprestado ao Capivariano em 2016 e à Ferroviária este ano. Tem 1,96 m e 99 kg, estampa física de enorme respeito para os avançados que o tentarem bater. Se Lúcio Maranhão havia chegado para a competitividade no ataque, Gasparotto apresenta candidatura à baliza.

O Arouca contratou um nome de peso para a baliza. Com 24 anos, Gabriel Gasparotto chega do Santos para lutar por um lugar na equipa. Formado no clube da Vila Belmiro, o guarda-redes foi colega de equipa de Neymar e é também internacional jovem pela canarinha, tendo mesmo feito parte da seleção que venceu o Torneio de Toulon em 2013. Gasparotto era suplente de Alisson Becker, hoje na Roma, e dessa equipa faziam parte nomes como Jubal, Anderson Talisca ou Rafinha Alcântara.Bracali é dono e senhor da baliza em Arouca, mas, aos 36 anos, o brasileiro, a cumprir a terceira época no clube, é um caso que não pode ser visto como aposta a longo prazo e o seu regresso ao Brasil até chegou a ser equacionado na temporada passada.

Autores: Ruben Tavares