O Benfica B disse esta quinta-feira adeus à Premier League International Cup. Para seguir em prova, a turma da Luz precisava de derrotar o Tottenham, mas acabou por não ir além de um empate a três golos, que deixa os encarnados no terceiro posto do Grupo F, fora das posições de apuramento.Esta manhã, em Stevenage, a turma comandada por Hélder Cristóvão esteve a vencer por 1-0 e 2-1 - fruto dos golos de João Félix (21') e Heriberto Tavares (46') -, mas acabou por permitir a reação dos ingleses, que marcaram por Tracey (39'), Jack Roles (50') e Anton Walkes (55'). A perder, então, por 3-2, o Benfica B conseguiu salvar pelo menos o ponto, com Nuno Santos a fixar o empate final aos 79 minutos.Com este resultado, o Benfica B termina no terceiro posto, com 4 pontos, os mesmos que o Tottenham e menos 5 do que o líder Villarreal.

Autor: Fábio Lima