O Benfica B está de regresso ao Caixa Futebol Campus, o ninho onde tem dominado nos últimos tempos. A jovem formação das águias tem cinco triunfos consecutivos em casa – além da vitória no terreno do Varzim (3-1) na 23ª jornada – e espera hoje ampliar esse registo frente ao Ac. Viseu. Hélder Cristóvão antecipa dificuldades diante da formação viseense, ainda para mais na estreia de Manuel Cajuda.

"É uma equipa boa que não está num bom momento. É a terceira equipa que recebemos esta época que passou por uma mudança de treinador e agora recorreu aos serviços de um histórico do nosso futebol. Será para nós também um prazer receber e defrontar um treinador com a capacidade e o histórico do Manuel Cajuda. Será um desafio aliciante também nesse sentido", afirmou Hélder Cristóvão.

Continuar a ler

O técnico dos encarnados espera, acima de tudo, ver a equipa crescer. Ainda assim, não quer pensar no triunfo frente ao Varzim. "Não gostamos muito de olhar para o último jogo, porque cada um tem uma história diferente. Temos dois triunfos consecutivos, queremos saber jogar sobre vitórias e aproveitar tudo o que de bom temos feito nestas jornadas para continuar a crescer. Estamos estáveis, jogamos em casa e temos sido fortes no Seixal, sabendo que o público está cada vez mais próximo da equipa. Este jogo passa por cimentar o nosso crescimento e trazer coisas novas", sustentou. Para tal, Hélder deverá contar mais uma vez com Ferro, Keaton Parks e Gedson Fernandes, alguns dos jogadores mais novos que têm trabalhado com a equipa principal.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto