Após três aparições na equipa principal, a última das quais, na ronda anterior da Liga NOS, em Moreira de Cónegos, o médio norte-americano Keaton Parks vai regressar à equipa B, para ajudar o conjunto treinado por Hélder Cristóvão a voltar às vitórias, depois do desaire (1-3) no clássico, com o FC Porto B, que encerrou a primeira volta da 2ª Liga.

Quem também poderá estar de regresso à titularidade nos B é Kalaica, que não é utilizado por Hélder Cristóvão desde 5 de novembro e que se perfila como principal candidato a ocupar a vaga de Ferro, que cumpre hoje, perante a Oliveirense, um jogo de castigo.

Continuar a ler

O central croata, de 19 anos, não está, todavia, sozinho na corrida a um lugar no onze. Com ele concorre Pedro Álvaro, de 17 anos, que, apesar de ainda ter idade de júnior, já foi cinco vezes chamado por Hélder Cristóvão.

Mas o melhor é mesmo aguardar pela hora do jogo, já que as declarações do treinador do Benfica B ao canal do clube nada revelam sobre o tema. O técnico prefere alertar para as dificuldades de que o jogo se reveste.

"A Oliveirense está mais forte do que na 1ª jornada. Creio que nós, no primeiro jogo, conseguimos explanar o nosso futebol, colocar as nossas ideias em jogo e a Oliveirense foi sempre atrás. Desse jogo para cá, há muitas diferenças. É uma equipa mais consistente, mais fiel às suas ideias e que mexe pouco", resumiu o técnico.