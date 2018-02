Paulo Tavares já não é jogador do Cova da Piedade. O médio português, de 32 anos, deixa o clube da 2.ª Liga portuguesa para rumar ao Vietname.Ao serviço dos piedenses, o jogador que passou por V. Setúbal, Leixões, Estoril, Ribeirão, Padroense e Port Vale cumpriu 21 jogos despedindo-se do clube nas rede sociais."Desde já agradecer ao clube pela oportunidade e agradecer ao staff por tudo o que fizeram por mim (TUDO MESMO). Aos meus parceiros que continuem a ser aquilo que são - dentro e fora do campo - uma família, e desejar a melhor sorte do mundo. Até já família", escreveu numa mensagem através da conta pessoal de Instagram.

Autor: Flávio Miguel Silva