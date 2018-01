Continuar a ler

O Académico de Viseu procurava o regresso aos triunfos depois de uma derrota caseira (4-1) frente ao Penafiel e de três empates nas visita as a Gil Vicente (1-1), Santa Clara (0-0) e Académica (1-1), diante do Sporting B.



Os viseenses marcaram por Nsor, aos 24 minutos, ao desviar ao primeiro poste um pontapé de canto na direta do ataque do Académico.



Os comandados de Francisco Chaló, moralizados pelo golo, mantiveram um ritmo de jogo elevado e foram mais fortes em toda a primeira parte, enquanto o Sporting B respondia essencialmente em lances de bolas paradas.



No segundo tempo, os 'leões' entraram mais fortes e começaram a acercar-se da baliza de Peçanha.



Luís Martins sentiu que a sua equipa estava por cima no jogo e reforçou o ataque, conseguindo o empate por Ricardo Almeida, aos 81.



Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Sporting B, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Equipas:



- Académico de Viseu: Peçanha, Tomé, Bura, Fábio Santos, Kiko, Capela, Fernando Ferreira (Sandro Lima, 87), João Mário (Erivaldo, 65), Avto, Rui Miguel (Tarcísio, 60) e Nsor.



(Suplentes: Jonas, Joel, Paná, Erivaldo, Barry, Tarcísio, Sandro Lima).



Treinador: Francisco Chaló.



Sporting B: Stojkovic, Riquicho, Ivanildo, Kiki, David Sualehe, Bruno Paz (Pedro Marques, 78), Cristian Ponde (Rocardo Almeida, 62), Paulinho, Wallyson, Ronaldo e Ary Papel (Migue Luís, 75).



(Suplentes: Diogo Sousa, Kenedy Có, Bubacar Djaló, Pedro Marques, Miguel Luís, Tiago Djaló e Ricardo Almeida).



Treinador: Luís Martins.



Árbitro: Humberto Teixeira (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Mário (28) e Wallyson (45).



Académico de Viseu e Sporting B empataram este sábado 1-1, para a 21ª. jornada da 2.ª Liga, naquele que foi o quinto jogo sem vencer dos viseenses e anfitriões, que podem ser desalojados dos lugares de subida.Nsor, aos 24 minutos, deu vantagem ao Académico de Viseu, mas Ricardo Almeida, aos 81, empatou para os 'leões'. As duas equipas mantêm posições, com os viseenses no segundo lugar, mas ao alcance de Académica e Leixões, e o Sporting B no 12.º posto.

Autor: Lusa