O Santa Clara, que não perde há cinco jogos, passou a somar 35 pontos, menos cinco do que a Académica, que, apesar da derrota, vai manter o segundo lugar da tabela, o primeiro que dá subida à I Liga, pois o líder FC Porto B não pode subir.A equipa açoriana entrou dominadora no jogo, fechando os caminhos para a sua baliza, de tal forma que nos primeiros 15 minutos a equipa da casa praticamente não incomodou.O primeiro sinal de perigo dos açorianos surgiu aos sete minutos, por Fernando, que surgiu isolado perante o guarda-redes Ricardo Ribeiro, que conseguiu roubar a bola ao avançado.Aos 23 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Pacheco, ao segundo poste, inaugurou o marcador.Um minuto depois, a Académica dispôs de um livre direto quase em cima da linha de grande área, mas Nélson Pedroso atirou contra a barreira.Mesmo em cima do intervalo, a Briosa efetuou uma substituição forçada, com a saída, por lesão, do experiente defesa central Zé Castro e a entrada de Yuri.Na segunda parte, os estudantes entraram com outra determinação e, aos 48 minutos, João Real teve a igualdade nos pés, também na sequência de um pontapé de canto, mas a bola saiu por cima da trave, quando estava com a baliza à sua disposição.O Santa Clara poderia ter aumentado a vantagem aos 56 minutos, por Rafael Batatinhas, que seguiu isolado para a baliza, mas permitiu a defesa do guarda-redes Ricardo Ribeiro.Até ao final, as oportunidades de golo escassearam, sendo que, aos 76 minutos, Alan Júnior isolou-se, mas adiantou a bola e permitiu um corte da defesa açoriano.Já no período de descontos, os jogadores da Académica reclamaram uma grande penalidade, por suposta mão na bola, mas o árbitro Bruno Paixão não atendeu aos protestos.Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.0-1.0-1, Pacheco, 23 minutos.Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Zé Castro (Yuri,44), Nélson Pedroso, Dias, Guima (Alain Júnior, 64), Chiquinho, Luisinho, Marinho (Piqueti, 64) e Djoussé.(Suplentes: Guilherme, Zé Tiago, Balogun, Yuri, Fernando Alexandre, Piqueti e Alan Júnior).Ricardo Soares.Serginho, Vítor Alves, Accioly, João Pedro, João Reis, Diogo Santos, Minhoca, Pacheco, Rúben Saldanha (Pineda, 90+1), Rafael Batatinha (Kaio Fernando, 68) e Fernando (Paulo Clemente, 83).(Suplentes: Marco Pereira, Marcelo Oliveira, Paulo Clemente, Pineda, Igor Rocha, Daniel Coelho e Kaio Fernando).Carlos Pinto.Bruno Paixão (AF Setúbal).Cartão amarelo para João Pedro (80) e Nélson Pedroso (90).4.236 espectadores.