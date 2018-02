Continuar a ler

Usando de um meio-campo musculado e fazendo uma pressão muito alta, a equipa insular conseguiu condicionar o jogo do adversário, que até ao intervalo apenas por duas vezes criou perigo.Derick (oito minutos) falhou o alvo num dos raros momentos em que o Leixões conseguiu contra-atacar, enquanto Ricardo Alves (45'+1), na sequência de um pontapé de canto, cabeceou à figura do guarda-redes.Com a imprevisibilidade de André Carvalhas a fazer estragos, o União criou a primeira situação de golo aos 10 minutos, num desvio do extremo sobre a barra.Dos pés do jogador formado no Benfica saiu também o livre (30 minutos) que acabou no fundo das redes, num lance em que André Ferreira pareceu enganado pela ação do colega Huang Wei.O guarda-redes do Leixões evitou o segundo tento, desviando para canto um remate do limite da área de Tiago Almeida (42').A segunda parte foi de sentido único com o Leixões a investir no ataque em busca da reviravolta, mas nem Belima (47'), nem Bruno Lamas (66') acertaram com a baliza, antes de Chastre (69'), com uma grande defesa, negar o golo a Breitner.Com este resultado, o U. Madeira subiu 16.º lugar, primeiro lugar acima da despromoção, enquanto o Leixões é sétimo classificado.Ao intervalo: 0-1.0-1, André Carvalhas, 30 minutos.André Ferreira, Jorge Silva, Huang Wei (Haman, 77), Ricardo Alves, João Lucas (Belima, 46), Semedo (Kukula, 36), Luís Silva, Breitner, Derick, Bruno Lamas e Ricardo Barros.(Suplentes: Tony, Amine, Kukula, Bruno China, Belima, Haman e Medarious).Francisco Chaló.Chastre, Tiago Moreira, Allef Nunes, Miguel Lourenço, Nuno Lopes, Pathe Ciss, Nduwarugira, Tiago Almeida (Betinho, 87), André Carvalhas (Júnior Sena, 73), Luan e Alhassane Sylla (Flávio Silva, 46).(Suplentes: Ravi, Flávio Silva, Betinho, Romaric, Júnior Sena, Bruno de Morais e Rodrigo Henrique).Ricardo Chéu.André Narciso (AF Setúbal).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pathe Ciss (38), Huang Wei (51), Luís Silva (53), Chastre (64), Bruno Lamas (72), Tiago Almeida (75), Ricardo Alves (78), Nuno Lopes (84), Betinho (87), Derick (90+3) e Luan (90+5).3.956 espectadores.