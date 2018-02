Continuar a ler

A primeira parte do jogo foi monótona, com a bola a chegar com frequência aos dois lados do campo, mas sem que nenhuma das equipas conseguisse incomodar os guarda-redes contrários.Mais expectante do que seria de supor, o Penafiel acabou por ser tremendamente eficaz, ao marcar no primeiro lance de perigo e em resposta ao remate de Marcelo Lopes, para o Real, que chegou para aquecer as luvas de Ivo Gonçalves.O passe chegou ao meio campo defensivo do Real, com Gleison, sem marcação, a rodar e a ter tempo para vencer a oposição de um defesa e rematar cruzado, batendo Luís Ribeiro.Animados por este golo, os locais podiam ter dilatado a vantagem aos 44 minutos, mas o chapéu de Gustavo, aproveitando o adiantamento do guarda-redes do Real, encontrou o ferro.Na segunda parte, os forasteiros adiantaram linhas, procurando jogar mais no meio campo do Penafiel, que foi gerindo o resultado sem grandes sobressaltos.Cazonatti, aos 72 minutos, protagonizou a jogada de ataque mais perigosa da equipa visitante na segunda parte, mas o resultado não sofreu alterações.Ao intervalo: 1-0.1-0, Gleison, 36 minutos.Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Luís Pedro, José Gomes, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa, Vasco Braga, Gustavo (Diouf, 90+1), Gleison (Hélio, 85) e Fábio Abreu (Fábio Fortes, 54).(Suplentes: Tiago Rocha, Diouf, Luís Dias, César, Hélio, Márcio e Fábio Fortes).Armando Evangelista.Luís Ribeiro, Paulinho, Eduardo, Paulo Monteiro, Diogo Coelho (Abdoulaye, 73), Fokobo (Marcos Barbeiro, 61), Tiago Morgado, Cazonatti, Nem, Vinícius e Marcelo Lopes (Carlitos, 80).(Suplentes: Patrick Costinha, Vasco Coelho, Abdoulaye, Brash, Abou Touré, Marcos Barbeiro e Carlitos).Alexandre Santos.Carlos Espadinha (AF Portalegre).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cazonatti (81).673 espectadores.