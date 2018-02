Continuar a ler

Em semana de aniversário (os rubro-negros celebraram na quinta-feira o 67.º aniversário), o Penafiel foi quase sempre melhor, dispôs das melhores oportunidades, sobretudo no segundo tempo, mas o guarda-redes Paulo Vítor, um dos melhores em campo, negou o golo, com duas enormes defesas.Os poveiros, em situação difícil na classificação, foram eficazes, mas também tiveram mérito na forma como conseguiram recuperar a bola no meio campo ofensivo, bem evidente no primeiro ataque, aos dois minutos, com Stanley a proporcionar uma boa defesa a Ivo Gonçalves, num lance que viria a repetir-se ao longo do encontro.Na resposta, ainda dentro dos cinco minutos iniciais, o Penafiel ganhou vantagem, por Ludovic, a concluir de pé esquerdo, na área, uma jogada de José Gomes na esquerda, em que beneficiou, também, de um corte defeituoso da defesa poveira.Praticamente na resposta, aos 14 minutos, o albanês Zeka ganhou uma bola no meio campo ofensivo e, à entrada da área, rematou em jeito, empatando o jogo com um golo de grande qualidade, num lance em que se lesionou, obrigando à sua substituição.As duas equipas apostavam em jogar futebol, com benefícios para o espetáculo e os espetadores presentes, sempre com mais iniciativa dos locais, que voltaram a ganhar vantagem aos 29 minutos, por Rafa Sousa, a emendar um remate de José Gomes, na recarga a uma bola no 'ferro' por João Abreu.O médio penafidelense pareceu adiantado, mas João Pinheiro e o seu auxiliar não perceberam e validaram o lance, como mais tarde, no final do jogo, aconteceu com o tento de Buba, em posição irregular, que decidiu o jogo.O Varzim surgiu mais adiantado e agressivo na segunda parte, conseguindo empatar logo aos 48 minutos, por Rúben Macedo, em mais um lance ganho pelos poveiros no seu meio campo ofensivo, com o extremo emprestado pelo FC Porto a ficar na 'cara' de Ivo Gonçalves e a fazer um golo fácil.Os locais reagiram bem ao golo, aumentaram a intensidade, explorando bem os corredores laterais, e podiam ter ganho novamente vantagem no marcador, mas Paulo Vítor, aos 56 e 69 minutos, negou o golo a Fábio Abreu, com duas enormes defesas.Nesta fase, o Varzim estava mais remetido à sua defesa, procurando segurar o precioso empate, mas, num lance de bola parada, aos 90 minutos, logrou marcar o terceiro golo e virar o jogo a seu favor, com Stanley, de cabeça, a colocar a bola em Buba, que, claramente adiantado em relação a Luís Pedro, acabou por bater o desamparado Ivo Gonçalves, num castigo demasiado pesado para o Penafiel.Com este triunfo, o Varzim consolidou o 15.º lugar, ainda numa posição de risco na classificação, agora com 28 pontos, enquanto o Penafiel, que falhou o 'assalto' aos lugares de subida, manteve 37 e, por agora, o quarto lugar.Ao intervalo: 2-1.1-0, Ludovic, 04 minutos.1-1, Zeka, 14.2-1, Rafa Sousa, 29.2-2, Rúben Macedo, 48.2-3, Buba, 90.Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Luís Pedro, José Gomes, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa, Ludovic (Fábio Fortes, 63), Gustavo (Hélio, 84), Gleison (Vasco Braga, 63) e Fábio Abreu.(Suplentes: Tiago Rocha, Diouf, Luís Dias, Vasco Braga, Hélio, Caetano e Fábio Fortes).Treinador: Armando Evangelista.: Paulo Vítor, Mário Sérgio, Sandro, Jeferson, Rui Coentrão, Rúben Macedo (Buba, 80), Nélson Agra, Nelsinho, Zeka (Ruan Teles, 19, Jean Felipe, 74), Stanley e Diogo Ramos.(Suplentes: Paulo Cunha, Jean Felipe, Fábio Fonseca, Ruan Teles, Baba Seck, Malele e Buba).Treinador: Nuno Capucho.: João Pinheiro (AF Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Coentrão (23), Nélson Agra (38), Sandro (61), e Buba (85).: Cerca de 1.000 espectadores.