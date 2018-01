As equipas B de Sporting e Benfica enfrentam hoje dois candidatos assumidos à subida, respetivamente o Ac. Viseu (2º classificado) e o Nacional (5º), em jogos da 21ª jornada da 2ª Liga.

No Benfica B, o central Ferro está de regresso, após cumprir castigo, e Keaton Parks repete a titularidade. O técnico Hélder Cristóvão reconhece o poderio do adversário, mas defende não existirem equipas imbatíveis. "Queremos quebrar a série de invencibilidade do Nacional", frisou, em declarações à BTV. Já o treinador do Nacional, Costinha, pretende dar continuidade ao bom momento. "Queremos continuar neste ciclo de vitórias", afirmou.

No Sporting B, que não pode contar com os castigados Rafael Barbosa e Demiral, Rafael Leão está recuperado e deve ser chamado à titularidade pelo treinador Luís Martins. Os leões não vencem há três jogos e pretendem regressar às vitórias, nesta deslocação muito complicada a Viseu. O técnico viseense, Francisco Chaló, quer manter o 2º lugar . "Há uma motivação extra para mantermos esta posição", assinalou.

Autor: Luís Magalhães