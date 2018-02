Continuar a ler

Já os beirões, apesar de continuarem invictos nos três jogos - um triunfo e dois empates - sob o comando do Manuel Cajuda, técnico que regressou a Guimarães, após ter orientado o Vitória de 2006/07 a 2008/09, são sextos classificados, com 41 pontos.Após 15 minutos iniciais divididos, com pouco espaço para iniciativas atacantes de ambas as equipas, a turma viseense, ganhou ascendente e criou a primeira ocasião clara da partida, quando Nsor, no coração da área, cabeceou por cima, após cruzamento de Tomé, da direita, aos 24.Os vimaranenses responderam, e empurraram o jogo para a metade viseense do terreno no último quarto de hora do primeiro tempo, com um futebol assente na circulação de bola, e até marcaram num cabeceamento de Marcos Valente, aos 34 minutos, mas o árbitro Sérgio Piscarreta considerou que o central vitoriano cometeu falta sobre um adversário.O Académico regressou do balneário com ímpeto renovado, e um futebol mais veloz, ameaçando a baliza à guarda de Miguel Oliveira em remates de Zé Paulo, aos 48 minutos, de Sandro Lima, a milímetros do poste esquerdo, aos 51', e de Nsor, aos 52'.Com a partida mais movimentada na segunda parte, os vitorianos responderam e quase se colocaram em vantagem, quando Artur Abreu, isolado por Kiko, aos 57 minutos, rematou cruzado para defesa de Peçanha e, três minutos depois, atirou ao lado.O ritmo caiu gradualmente até ao apito final, com as equipas a revelarem cada vez menos capacidade para desequilibrarem, e a tentativa mais clara de golo surgiu dos pés do vitoriano Xande Silva, num remate de longe, aos 88 minutos.Miguel Oliveira, Sacko, Marcos Valente, Ricardo Carvalho, David Luís, Kiko, Joseph (Xande Silva, 79), Castro, Artur Abreu, Haashim Domingo (Rúben Oliveira, 69) e Bence Biró (Pedro Raúl, 66).(Suplentes: Daniel Figueira, Edmond Tapsoba, Al Musrati, Rúben Oliveira, João Correia, Xande Silva e Pedro Raúl).Alex Costa.Peçanha, Tomé, Bura, Bruno Miguel, Kiko, Capela, Fernando Ferreira, Zé Paulo (Rui Miguel, 72), Sandro Lima (João Mário, 79), Avto e Nsor (Barry, 75).(Suplentes: Jonas, Lucas, Paná, Tarcísio, Rui Miguel, João Mário e Barry).Manuel Cajuda.Sérgio Piscarreta (AF Algarve).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bura (44), Kiko (47), Sacko (51) e Pedro Raúl (90+5).1.909 espectadores.