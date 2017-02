Carlão reencontrou-se com os golos na última jornada do campeonato, quando assinou um ‘bis’ decisivo no triunfo por 2-1 diante da Académica. O avançado, de 30 anos, está assim de regresso aos bons momentos, ele que aproveitou a ausência de Tozé Marreco diante da Briosa – o atacante está emprestado pelos estudantes – para voltar à equipa titular. E fê-lo da melhor maneira.

O antigo jogador da U. Leiria, Sp. Braga e P. Ferreira, que chegou a ser apontado como potencial reforço do Sporting, não integrava o onze famalicense desde 21 de dezembro último. Seguiram-se várias semanas de paragem, devido a lesão, e só há três jornadas Carlão retomou a competição, saltando do banco frente ao Sp. Braga B e Freamunde. O jogador já dá sinais de que Nandinho pode contar com ele – e com os seus golos –, o que pode ter algum peso na elaboração do elenco titular para o encontro de amanhã, em Penafiel. Marreco já estará disponível, todavia ainda não marcou pelo Famalicão...

Continuar a ler

Apesar do ‘bis’ registado na jornada passada, Carlão tem-se mostrado plenamente consciente de que ainda não está na sua melhor forma no plano físico. Essa vai sendo a sua prioridade por estes dias, enquanto procura também novos momentos de finalização.



NÚMEROS



5 golos apontado por Carlão na presente temporada. Antes do ‘bis’ registado contra a Académica, o avançado brasileiro já tinha faturado nos jogos com Vizela, Cova da Piedade e Freamunde



6 anos e dois meses passaram desde a última vez que Carlão tinha comemorado dois golos num só jogo oficial. Foi em dezembro de 2010, com a camisola do União de Leiria, numa noite em que a equipa do Lis venceu o Sp. Braga por 3-1, na 1.ª Liga

Autor: André Gonçalves