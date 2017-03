O Famalicão já começou a preparar a nova temporada e, nesse sentido, renovou contrato com Jorge Miguel. O lateral esquerdo, de 26 anos, tinha apenas mais três meses de ligação ao clube e aceitou prolongar o vínculo até 2019."Era isto que queria há muito tempo porque este é o meu clube de sempre e a renovação acabou por ser natural porque essa também era a minha vontade", referiu Jorge Miguel, ao site oficial do clube.Tal como o nosso jornal já tinha antecipado, segurar o lateral esquerdo era a prioridade da direção do Famalicão. O acordo foi celebrado na manhã desta quarta-feira com o representante Jorge Teixeira, da GlobalSports.

Autor: Ricardo Vasconcelos