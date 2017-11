Continuar a ler

"Esta equipa do Cova da Piedade joga na expectativa, mais baixa no terreno, o que nos vai exigir coisas diferentes. Se calhar mais tempo a jogar em ataque continuado, o que vai requerer de nós mais paciência na circulação de bola, para atacarmos a baliza no momento certo", afirmou o técnico Dito, de 55 anos, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de hoje.



Reviravoltas



Os minhotos, recorde-se, venceram nas duas últimas rondas, em casa do V. Guimarães B e Gil Vicente, em ambos os duelos por 2-1 e com reviravoltas no marcador operadas por um só jogador: Rui Costa, autor dos últimos quatro golos do Famalicão. Tudo indica que será ele a principal seta apontada à baliza do Cova da Piedade esta tarde.



O treinador convocou 20 jogadores, destacando-se os regressos de Daniel e Fernandinho às opções. Leonardo e Ângelo Meneses são baixas, por lesão.

O Famalicão coloca em dia o calendário da 2ª Liga com a receção ao Cova da Piedade, em que vai tentar a terceira vitória consecutiva. Uma marca que, a concretizar-se, será inédita na presente temporada dos minhotos e, ao mesmo tempo, uma fonte de confiança para o encontro da Taça de Portugal, diante do Sporting, na próxima 5ª feira.Mas a deslocação a Alvalade não está, por enquanto, no pensamento do grupo de trabalho orientado por Dito, que se encontra focado na missão de somar mais três pontos no campeonato. Afinal de contas, os famalicenses poderão reduzir para dois pontos o atraso para os lugares de promoção.

