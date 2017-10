Continuar a ler

A confusão instalou-se aos 73 minutos, após um lance em que Erivaldo rematou à baliza defendida pelo Famalicão, ficando a dúvida sobre se a bola chegou a passar a linha de baliza antes do corte de Nuno Diogo.



O lance exaltou os ânimos na bancada do Estádio Municipal de Famalicão com gritos e agressões entre responsáveis dos dois clubes até à intervenção de agentes da PSP que retiraram algumas pessoas para o exterior do espaço.



A situação prolongou-se por cerca de cinco minutos, enquanto no relvado o jogo decorria normalmente, estando o Académico de Viseu a vencer por 1-0, resultado que se manteve até ao final.



A Polícia de Segurança Pública de Famalicão identificou este sábado quatro pessoas no decorrer do Famalicão-Académico de Viseu, da 10.ª jornada da 2.ª Liga, após 'desacatos' na bancada presidencial do estádio dos famalicenses.Fonte da PSP de Vila Nova de Famalicão disse à agência Lusa que foram identificadas quatro pessoas sem poder prestar mais esclarecimentos uma vez que, segundo disse, "agora terão de decorrer os autos normais".

Autor: Lusa