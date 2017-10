Rui Costa começa a tornar-se uma das figuras deste Famalicão 2017/18. O jovem avançado recuperou a veia goleadora, depois de um início de época longe dos festejos, e marcou seis golos nos últimos cinco jogos que disputou. Na última jornada, foi mesmo decisivo no triunfo sobre o V. Guimarães B com um bis.

"Há sempre um período de adaptação normal em que as coisas nem sempre acontecem como nós queremos, mas depois acabam por começar a sair bem", justificou, a Record, o jovem jogador, que esteve em branco nos primeiros cinco jogos com a camisola famalicense.

Na época passada, Rui Costa mostrou-se ao futebol português com 16 tentos ao serviço do Varzim, um registo que ambiciona superar no clube da sua terra natal. "Tento trabalhar sempre para melhorar como jogador e vou continuar a fazê-lo para conseguir superar essa marca", assumiu o avançado, de 22 anos, satisfeito pelo arranque de temporada positivo dos minhotos e por se encontrar num grupo de trabalho com capacidades para altos voos. "Sabemos que todos os jogos da 2ª Liga são difíceis, mas temos um plantel com muita qualidade e capaz de andar nos lugares cimeiros da classificação. É precisamente para isso que temos vindo a trabalhar", afirmou Rui Costa.



Melhor arranque desde o regresso



O Famalicão está a atravessar o melhor arranque de temporada desde que regressou aos campeonatos profissionais, há dois anos. A equipa orientada por Dito soma 17 pontos nestas primeiras 11 jornadas da 2.ª Liga, mais quatro do que em igual período sob o comando de Daniel Ramos, em 2015/16, uma época em que os minhotos até terminaram o campeonato no 6.º lugar e chegaram a sonhar com a subida ao escalão principal. Comparativamente à época transata, a diferença é ainda maior, pois os famalicenses somavam apenas 10 pontos, menos sete do que neste momento.