Continuar a ler

Sobre a nova equipa, Tozé Marreco voltou a sublinhar que se identifica com os valores do Famalicão e garante que chega ao norte do país para ajudar o novo clube a cumprir os seus objetivos.



"O Famalicão demonstrou uma vontade enorme de ter-me aqui. E eu sempre tive a certeza que era um clube diferente e com o qual me identifico. Venho com toda a vontade, entrega e ambição para ajudar o Famalicão a concretizar os seus objectivos neste campeonato", prosseguiu. "Obrigado pela confiança e por ter sido tão bem recebido. Cá estarei para retribuir!" Sobre a nova equipa, Tozé Marreco voltou a sublinhar que se identifica com os valores do Famalicão e garante que chega ao norte do país para ajudar o novo clube a cumprir os seus objetivos."O Famalicão demonstrou uma vontade enorme de ter-me aqui. E eu sempre tive a certeza que era um clube diferente e com o qual me identifico. Venho com toda a vontade, entrega e ambição para ajudar o Famalicão a concretizar os seus objectivos neste campeonato", prosseguiu. "Obrigado pela confiança e por ter sido tão bem recebido. Cá estarei para retribuir!"

Tozé Marreco reforçou o Famalicão nesta janela de transferências, por empréstimo da Académica, e utilizou as redes sociais para falar aos adeptos dos 'estudantes' e justificar a mudança que apanhou muitos de surpresa."Vou tentar ser sucinto e como sempre honesto. Acho que a forma como sempre me trataram merece esta justificação", escreveu o avançado na sua página no Facebook. "Todos sabemos o momento delicado da Académica. Tanto agora como em junho (em que muito abdiquei para realizar o sonho de vestir de novo a camisola da Briosa) percebi isso. Não é um adeus. É um até já. Acredito que com o trabalho desta direção e a ajuda de todos voltaremos a reerguer esta enorme instituição. Continuem sempre a apoiar os meus colegas e a todos os que estão nesta missão!"

Autor: João G. Oliveira