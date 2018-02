Pedro Ribeiro deve ser anunciado esta tarde como novo treinador do Gil Vicente, apurou. O clube de Barcelos anunciou esta sexta-feira, com surpresa, a saída do técnico e já tem um sucessor. Aos 32 anos, Pedro Ribeiro terá a sua primeira experiência como treinador principal, depois de ter sido adjunto de Vítor Pereira no FC Porto, Olympiacos, Fenerbahçe, TSV Munique 1860 e no Al-Ahli Jeddah.O percurso no futebol começou como observador no Vizela, passou a adjunto no Ronfe e com Quim Machado trabalhou no Tirsense e Feirense.

Autor: Ricardo Vasconcelos