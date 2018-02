O Gil Vicente vive uma série negativa e o técnico Paulo Alves admite que a equipa não está a dar o seu melhor, mas não se fica por aí. "Apesar das muitas oportunidades, antes de mais, temos de olhar para dentro e reconhecer que temos de fazer melhor. O momento não se resume a isto, mas em situações duvidosas, a tendência é sempre a mesma", confessou, atirando-se de seguida às arbitragens.

"Nos últimos três jogos houve situações em que... espero que seja só uma coincidência. Parece-me haver uma dificuldade em marcar penáltis ao Gil ou facilidade em marcar penáltis contra e anular golos ao Gil", frisou Paulo Alves, que até foi capaz de revelar as várias situações em que se sentiu prejudicado: "Nos últimos três jogos há dois penáltis assinalados contra nós e dois golos da Académica que são ilegais. No Sporting há duas situações extremamente duvidosas e na Madeira também houve um penálti no último minuto que não foi marcado. Não estou a dizer que todas as situações são mal assinaladas, espero que não passe de uma coincidência."

O técnico que chegou no fim do mês de dezembro ainda não conseguiu vencer e admite que "o momento é difícil" pela situação da subida de divisão em 2019/20. A promessa que fica é de "honrar os contratos". * O objetivo passa já pelo Santa Clara O treinador também fez a antevisão ao encontro da próxima jornada, em que os gilistas visitam o Santa Clara. Paulo Alves valorizou o fator casa dos insulares, mas acredita que é possível inverter os números dos últimos jogos. "O Santa Clara é uma equipa que está motivada, vem de três vitórias seguidas, e que perante o seu público é sempre uma equipa difícil, mas esta liga já nos ensinou que isso não é um dado decisivo", confessou o técnico, que garantiu competência e objetividade para "fazer com que o Gil seja a mesmo equipa complicada para os adversários, como sempre".

Autores: João Gonçalo Silva