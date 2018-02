Continuar a ler

Treinador do Académico de Viseu até ao fim de semana passado e último a ganhar pontos no Estádio do Mar, na 22.ª jornada (1-1), Chaló ficou livre após o clube beirão, que aposta na subida de divisão, perder na receção ao Santa Clara (0-1), caindo para o sétimo lugar, com 36 pontos.Depois de Daniel Kenedy, João Henriques e Ricardo Malafaia terem passado esta época pelo banco do Leixões com diferentes índices de sucesso, chega agora a vez de Francisco Chaló ocupar o lugar de treinador, menos de um mês após o terceiro dos três anteriores ter iniciado funções.Ricardo Malafaia, no banco do Leixões, somou uma vitória, dois empates e uma derrota, deixando a equipa no sexto lugar, com 36 pontos, um a menos do que o clube que ocupa o terceiro lugar, o Penafiel, último nos postos de subida.A estreia de Chaló no banco do Leixões será no domingo, na receção ao Sporting de Braga B (15:00).