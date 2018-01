Continuar a ler

Internacional pelo Paraguai nos diversos escalões jovens - jogou no Mundial de sub-17 em 2015 e o Torneio de Toulon em 2016 - Rodi já treina em Matosinhos.O avançado angolano, também de 19 anos, Vladimiro Félix, conhecido por Vá, assinou um contrato com a mesma duração, mas com mais um ano de opção.Vá é internacional angolano (nove jogos e um golo pela seleção principal) e só vai juntar-se ao plantel após terminar a participação na CHAN, competição africana de seleções que está a decorrer em Marrocos.Na última temporada do campeonato angolano, o avançado apontou seis golos em 20 jogos pelo Progresso Sambizanga.Do Caldas, do Campeonato de Portugal, vai chegar no final da época João Rodrigues "Tarzan", que tendo assinado um vínculo válido até 2021, só rumará ao Estádio do Mar para a época 2018/19, permanecendo no clube semifinalista da Taça de Portugal até junho.Tarzan é um avançado/extremo de 23 anos que apontou 39 golos nas últimas três temporadas e que se tem destacado na presente época - apontou 12 tentos - não só no campeonato, mas também na Taça de Portugal.O Leixões ocupa o quinto lugar na 2ª Liga e está na luta pela acesso ao principal escalão do futebol português, com os mesmos 35 pontos da segunda equipa com direito de subida, o Nacional, enquanto a Académica tem 37 pontos.