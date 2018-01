O Leixões oficializou a contratação de Sérgio Semedo. O médio cabo-verdiano, de 29 anos, assinou um contrato válido por duas épocas e meia, ou seja, até junho de 2020.A contratação deste reforço de inverno foi formalizada junto do presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo. Semedo esteve ao serviço do Suduva da Lituânia na época passada, sendo que em Portugal representou vários clubes, entre eles o Feirense, Marítimo ou Portimonense.

Autor: André Gonçalves