O Condeixa, que milita na Divisão de Honra do campeonato distrital da Associação de Futebol de Coimbra, entrou na partida a jogar de igual para igual com a equipa insular, que, depois dos 20 minutos, tomou o controlo do jogo.A primeira ocasião de perigo pertenceu à formação da casa, aos dois minutos, por intermédio de Luís Amado, que, com um remate de fora de área, levou a bola a rasar o poste da baliza adversária.O Nacional respondeu aos 22', por Murilo, que, descaído para a esquerda e sem oposição, rematou cruzado para uma boa intervenção do guarda-redes Manu, que, aos 25', voltou a aplicar-se para desviar o cabeceamento de Elizio.O golo surgiu aos 41', com Rui Daniel a introduzir a bola na própria baliza, após um cruzamento tenso da esquerda.No segundo tempo, o Condeixa chegou ao empate, aos 56', através de André Gonçalo, após um cruzamento de Sena para a área, em que a bola foi amortecida de cabeça por Crachat.A igualdade durou pouco tempo e, dois minutos depois, a formação insular colocou-se novamente em vantagem, num remate rasteiro de Murilo de fora de área, que levou a bola a entrar junto ao poste.O mesmo jogador podia ter aumentado a vantagem aos 72', quando seguia isolado para a baliza, mas a bola foi ao poste mais distante do guarda-redes Manu.O Condeixa não baixou os braços, mas foi o Nacional a dilatar o resultado, aos 84', num grande remate de Witi de fora de área.Marcadores:0-1, Rui Daniel, 41 minutos (própria baliza).1-1, André Gonçalo, 56'.1-2, Murilo, 58'.1-3, Witi, 84'.Manu, Fábio André, Crachat, Rui Daniel, Rafa, Tavares, Dani Alves, Hugo Amado (Leo, 66'), André Sena, André Jorge (China, 60') e André Gonçalo (Cooper, 86').Suplentes: João Gomes, Loureiro, Cooper, Mbarga, Baptista, China e Leo.Vítor Gouveia.Framelim, Bhéu, Felipe Lopes, Diego, Elizio, Edgar Abreu, Vítor Gonçalves (Bamba, 60'), Valkenedy (Jota, 35'), Murilo, Vanilson (Rochez, 76') e Witi.Suplentes: Gauther, Júlio César, Campos, Bamba, Jota, Ricardo Gomes e Rochez.Costinha.Bruno Rebocho (AF Lisboa).Cartão amarelo para Edgar Abreu (50'), André Gonçalo (73'), Framelin (73'), Elizio (80'), Crachat (81') e Rafa (85').Cerca de 1.000 espectadores.