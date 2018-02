O treinador Costinha reforçou ontem, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Ac. Viseu, as queixas do clube madeirense quanto às arbitragens dos últimos jogos da equipa, que se intensificaram depois do empate (1-1) com o Sp. Covilhã, na última jornada, na Choupana. "Têm acontecido certas coisas que levam a fazer pensar que, se calhar, não querem que o Nacional suba de divisão. Não sei… Talvez por ser de uma ilha e os clubes gastarem mais dinheiro para virem cá jogar", acusou.

Apontando ainda que os problemas extracampo "começaram a aparecer mais depois de termos ganho vários jogos e encostado na frente da classificação", o treinador considera que "custa muito" trabalhar para um objetivo e "sentir que estamos a ser lesados". Recordando situações que ocorreram nos jogos com o Arouca, Famalicão e Sp. Covilhã, foi direto. "Em nenhuma dessas vezes vim reclamar para a comunicação social, mas já aconteceram muitos episódios que prejudicaram o Nacional. É muito fácil assinalarem um penálti contra nós. Quando é a nosso favor, e em lances claros, não são marcados. Lá que é estranho, é", lamentou.

Autor: Emanuel Pestana