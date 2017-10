Costinha, treinador do Nacional, espera um jogo difícil, este domingo, na deslocação ao terreno do Varzim, para a 11.ª jornada da 2.ª liga, e pretende evitar o regresso dos poveiros aos resultados positivos. "Respeitamos o adversário ao máximo, independentemente da sua classificação ou do momento que possa estar a atravessar Não queremos que essa recuperação comece contra nós. Temos de ser iguais a nós próprios, entrar com a nossa filosofia e impor o nosso jogo", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo, na manhã deste sábado, na Choupana.A procura de pontos é um objetivo comum, aponta o técnico nacionalista que faz pontaria a vitória mas admite o empate como um desfecho positivo: "Se não sairmos com a totalidade, pelo menos que conquistemos um ponto. É importante estarmos preparados porque vai ser um jogo disputado e difícil num campo complicado. O Nuno Capucho é um treinador que conheço bem e sei a forma como gosta de pôr as suas equipas a jogar", revelou.

Autor: Emanuel Pestana