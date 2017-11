Alguns elementos do plantel do Nacional tiveram hoje uma tarde diferente. O técnico Costinha acompanhou os seus pupilos Gauther, Júlio César, Jota, Murilo e Diego Barcelos, numa visita ao Estabelecimento Prisional do Funchal, onde conviveram e disputaram um mini jogo de futsal com alguns reclusos, para que estes não percam o contato com o mundo exterior. O treinador nacionalista dirigiu algumas palavras ao grupo que tinha à sua frente e relembrou momentos da sua infância.

"Cresci num bairro muito problemático e grande parte dos meus amigos dessa altura estiveram presos. Todos merecem uma segunda oportunidade. Tive muitos amigos que passaram desta fase em vocês estão na cadeia, para a morte, infelizmente. Acreditem que todos podem ter uma oportunidade para mudar", disse o líder alvinegro. E antes de começar o amigável, deixou mais uma mensagem: Vocês continuam a ser pessoas com sentimentos. Estou aqui de coração aberto e virei mais vezes, sempre que possível, embora hoje não possa jogar com vocês pois estou com um problema físico".

O guarda-redes Júlio César também contou a sua história e deixou uma palavra amiga: "Acreditem que isto aqui é apenas uma passagem da vossa vida. Deus ajudou-me muito, pois tive muitos familiares no Brasil que passaram por uma situação como a vossa, Acreditem que o futuro pode ser risonho". Diego Barcelos e a lição de vida Também Diego Barcelos, como capitão, falou aos 'adversários' que tinha à sua frente, dando incentivos para que continuem a acreditar no seu futuro. "Já tinha vindo aqui à cadeia na minha outra passagem pelo Nacional. É com muita satisfação que participo nestes eventos sociais, pois é muito importante este papel. Mostramos às pessoas que estão aqui presas, que não estão sós, pois há quem se preocupe com eles. Todas as pessoas erram e podem ter uma segunda oportunidade", disse, depois de um triunfo por 5-3. "O resultado não importa, mas sim esta interação com eles e ver a sua felicidade com a nossa vinda aqui. Para nós é uma lição de vida", frisou. Paragem do campeonato é boa À margem desta visita, o extremo brasileiro abordou o atual momento da equipa nacionalista. "Para nós esta paragem é boa pois não vimos de resultados positivos. Vai ser importante para melhorar algumas coisas. É um campeonato muito difícil e equilibrado e continuamos a acreditar que temos plantel e equipa técnica, para atingir a nossa meta e subir de divisão", concluiu Diego Barcelos.

Autor: João Manuel Fernandes