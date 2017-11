Continuar a ler

Apesar do momento menos positivo da equipa, que anda afastada das vitórias e não marca golos há três encontros, o técnico nacionalista mostra-se confiante na véspera de defrontar o rival da ilha. "A equipa trabalhou bem e quer demonstrar algo diferente em relação aos últimos resultados para o campeonato. O facto de ser um dérbi não muda a nossa forma de estar nem de pensar. É um jogo que vale três pontos. A emotividade dos dérbis ultrapassa por vezes a razão mas senti os jogadores extremamente confiantes e todos querem dar uma resposta positiva", referiu.Já sobre a pressão de não perder mais terreno para os lugares de subida, e alguma insatisfação que começa a tomar conta das hostes alvinegras, Costinha revelou: "Como estamos distantes do 1.º lugar, mas não tanto do 2.º, é normal que haja insatisfação, mas temos de estar preparados isso e tentar inverter as coisas. Mal era se os adeptos estivessem contentes quando a equipa não ganha", apontou, acrescentando: "É natural que isso aconteça e é o que digo sempre aos jogadores: no mundo do futebol temos de estar preparados para todas as situações. Quando estamos na mó de cima, as reações são umas, quando não estamos, são outras", observou.Numa análise ao adversário, o treinador admite que tem capacidade para criar muitos problemas na Choupana. "É uma equipa aguerrida com um jogo aéreo muito forte. Fisicamente, tem jogadores com boa estampa. Espero uma equipa que nos vai causar dificuldades, quanto mais não seja por ninguém gostar de perder um dérbi", notou, vincando de seguida: "Estou muito confiante na minha equipa. Ninguém está mais chateado do que nós por não termos vencido ultimamente. Não estamos satisfeitos, queremos inverter isso. Temos de tentar com mais determinação e ambição", rematou.