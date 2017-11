Continuar a ler

Sem vitórias há mais de um mês, a equipa orientada por Costinha atravessa uma fase que o jogador considera ultrapassável, com a dedicação de todos. "O que está acontecer em termos de resultados são momentos que todas as equipas passam ao longo da época. Nada resiste ao trabalho e estou certo que vamos sair desta fase e conseguir os resultados necessários para os nossos objetivos", disse.



Concentração máxima



Daniel Guimarães vai voltar à baliza do Nacional, depois de ter cedido o lugar a Framelin, no jogo da Taça de Portugal. O guardião brasileiro, de 30 anos, é totalista no campeonato e garantiu ontem que a derrota – e consequente afastamento da prova – com a Académica não afeta os alvinegros para o dérbi com o U. Madeira, no sábado, às 16 horas, na Choupana.O guarda-redes confia mesmo que a eliminação da Taça não retira força ao Nacional e espera festejar a promoção à Liga NOS no final da temporada. "Ficámos tristes, porque uma eliminação nunca é boa, mas marcas negativas não vai deixar. O foco agora tem de ser o campeonato, usando todas as nossas energias para conseguirmos a subida de divisão", resumiu o jogador.

Autor: Emanuel Pestana