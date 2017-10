Continuar a ler

O Nacional, que vinha de três derrotas consecutivas para o campeonato, a última das quais pesada e em casa, face ao Real Massamá (4-0), sentiu grandes dificuldades perante o Cova da Piedade, que foi a melhor equipa.Os piedenses acabaram por sucumbir em dois lances já na parte final do encontro, não dando sequência ao triunfo caseiro por 2-0 face ao Leixões.O Cova da Piedade criou uma boa oportunidade logo de início, aos sete minutos, por Wilson, com um remate que saiu ao lado.Aos 23', nova oportunidade para os piedenses, com Ballack a atirar forte, mas o guarda-redes Daniel a defender para canto.Depois das ameaças, o Cova da Piedade conseguiu mesmo adiantar-se no marcador, aos 25'. Num lance confuso na área do Nacional, a bola a sobrou para Hugo Firmino fazer o golo, à vontade.Na primeira etapa, o Nacional teve uma única ocasião para marcar, já aos 45', com Ricardo Gomes a falhar à boca da baliza, após cruzamento na esquerda.A segunda parte foi muito mal jogada, com as duas equipas a perderem muitas vezes a bola em fase de construção.Quando se pensava que o triunfo não escaparia aos piedenses, o Nacional fez dois golos em apenas três minutos: o primeiro por Kaká, aos 83', após canto de Witi e o segundo aos 86', por Rocher, em lance rápido de contra-ataque.Concretizada a reviravolta, os insulares seguraram a vantagem até ao fim, apesar de, no último minuto dos descontos, Chu Wan ter posto em sobressalto os 'alvinegros', num livre em que a bola saiu ao lado.0-1., Daniel Almeida, 25 minutos., Kaká, 83', Rocher, 86'Daniel, Nuno Campos, Diogo, Júlio César, Elízio, Jota (Rocher, 62'), Christian, João Camacho, Valkenedy (Kaká, 46'), Ricardo Gomes e Murilo (Witi, 75').Framelin, Diogo, Mauro Cerqueira, Witi, Rochez, Vítor Gonçalves e Kaká).Costinha.Pedro Alves, Evaldo, Daniel Almeida, Roberto, Rafael Floro, Soares, Ballack (Dieguinho, 74'), Sampaio, Shimabuku, Wilson (Sori Mane, 66') e Hugo Firmino (Chu Wan, 84').João Kuspiosz, Willyan, Chu Wang, Sori Mane, Pedro Carneiro, Paulo Tavares e Dieguinho).João Barbosa.João Malheiro Pinto (Lisboa).Cartão amarelo para Rafael Floro (1'). Sampaio (28'), João Camacho (64'), Sori Mane (81'), Rocher, 87'), Witi (90+1') e Chi Wan (90+2').1.354 espetadores.