Na primeira parte, o Merelinense incomodou apenas em lances de bola parada, criando muito pouco perigo para a defesa contrária, cuja tranquilidade foi notória.Após o intervalo, tudo se alterou, devido a uma boa entrada do Merelinense que, em nove minutos, fez dois golos: o primeiro por André Perre, aos 48, 'compensando' o autogolo, e o segundo por Agdon, aos 57, através de grande penalidade, após falta do guarda-redes Framelin sobre o jogador brasileiro.Em desespero, o Nacional sentiu grandes dificuldades, perante um adversário motivado, sucedendo-se alguns lances perigosos junto da sua baliza.Aos 74 minutos, Cadú cometeu uma falta sobre Ricardo Gomes e o árbitro não hesitou em assinalar o penálti, convertido superiormente por Vanilson, que tranquilizou a equipa comandada por Costinha.Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.Nacional - Merelinense, 4-2.Ao intervalo: 3-0.Marcadores:1-0, André Perre, 08 minutos (própria baliza).2-0, João Camacho, 09.3-0, Jota, 18.3-1, André Perre, 48.3-2, Agdon, 57 (grande penalidade).4-2, Vanilson, 75 (grande penalidade).Equipas:: Framelin, Nuno Campos, Diogo, Felipe Lopes, Mauro Cerqueira, Jota, Edgar Abreu (Vitor Gonçalves, 61), Valkenedy, Murilo (Ricardo Gomes, 67), Vanilson e João Camacho (Witi, 86).(Suplentes: Gauther, Diego Silva, Geraldo, Witi, Ricardo Gomes, Elízio e Vítor Gonçalves).Treinador: Costinha.: Rui Rego, Vasco Cruz, Cadú, Vilaça, Miguel Fernandes, Beck, André Perre, Hélder Sousa (Zé Diogo, 83), Luís Ferraz (Vitor Hugo, 75), Jaiminho (Homero, 31) e Agdon(Suplentes: Marcos, Rodrigo Borges, Zé Diogo, Tijane, Homero, Pedro Pereira e Vítor Hugo).Treinador: André Cunha.Árbitro: Fábio Piló (Leiria).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo (25), Hélder Sousa (38), Cadú (77) e Miguel Fernandes (78).