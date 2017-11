Continuar a ler

Os alvinegros foram os primeiros a criar perigo, quando Witi obrigou Tony a aplicar-se, aos quatro minutos. O União respondeu, à passagem dos 14 minutos, num rápido contra-ataque, com Júnior Sena a assistir Rodrigo Henrique, que rematou junto ao poste.O jogo estava equilibrado e bem disputado, embora com um ligeiro ascendente do Nacional, que se adiantou no marcador aos 32 minutos, num autogolo de Bosson Romaric, que desviou para a baliza um remate desferido por Witi, que havia embatido no poste.O União da Madeira procurou reagir e, aos 41 minutos, o recém-entrado Nestor Mendy, que substituiu o lesionado Tiago Moreira, cabeceou em arco, obrigando Daniel a uma defesa de recurso, ao desviar a bola pela linha final.Ao intervalo, José Viterbo lançou Petar Orlandic em detrimento de Rodrigo Henrique no propósito de dar maior presença ao União na área.A aposta no avançado montenegrino deu os seus frutos aos 58 minutos, com Petar Orlandic a dar o melhor seguimento a um centro bem medido de Luan Santos, restabelecendo a igualdade.O segundo golo do Nacional surgiu aos 67 minutos, num bom trabalho individual de Ricardo Gomes, culminado num remate indefensável para Tony.O União da Madeira respondeu, aos 71 minutos, numa excelente incursão de Mica Pinto, que centrou para Luan Santos cabecear, proporcionando uma grande defesa a Daniel.Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.Nacional - União da Madeira, 2-1Ao intervalo: 1-0.1-0, Bosson Romaric, 32 minutos (própria baliza).1-1, Petar Orlandic, 58.2-1, Ricardo Gomes, 67.Daniel, Nuno Campos, Felipe Lopes, Diogo Coelho, Mauro, Christian, Jota (Valkenedy, 73), Vítor Gonçalves (Diego Barcellos, 85), João Camacho, Witi (Murilo, 68) e Ricardo Gomes.(Suplentes: Framelin, Rochez, Diego Barcellos, Murilo, Valkenedy, Júlio César e Elizio)Costinha.Tony, Tiago Moreira (Nestor Mendy, 38), Bosson Romaric, Allef Nunes, Mica Pinto, Sérgio Marakis, Sidy Sagna, Christophe Nduwarugira (Gonçalo Abreu, 69), Júnior Sena, Rodrigo Henrique (Petar Orlandic, 46) e Luan Santos.(Suplentes: José Chastre, Pathé Ciss, Flávio Silva, Nestor Mendy, Paulo Vasconcelos, Petar Orlandic e Gonçalo Abreu).José Viterbo.Gonçalo Martins (AF Vila Real).Cartão amarelo para Mica Pinto (41), Witi (45+3), Sérgio Marakis (61), Ricardo Gomes (67), Júnior Sena (70), Murilo (75), Sidy Sagna (88) e Allef Nunes (90).1.746 espectadores