Com este triunfo, o Real subiu ao 12.º lugar, com 10 pontos, enquanto os madeirenses mantiveram o quarto posto, com 14.Na primeira parte, o Nacional foi quem mais procurou o golo, mas foi o Real que dispôs da melhor ocasião, aos 16 minutos, quando o central Júlio César perdeu a bola na sua defensiva, valendo o desacerto de Vinicius que, só com Daniel pela frente, falhou o 'alvo'.Aos 44, o Real adiantou-se no marcador graças a um golo na própria baliza: após um cruzamento de Abou Toure, Júlio César teve a infelicidade de desviar a bola para dentro da sua própria baliza, traindo Daniel.Na segunda parte, aos 70, em lance rápido de contra-ataque, Marcos Barbeiro contou com muitas facilidades da defesa contrária, batendo Daniel e deixando os insulares com uma tarefa difícil a vinte minutos do final da partida, quando já estava com menos um jogador, por expulsão de Christian.O Nacional não reagiu como devia e sofreu novo golo, aos 74, com a defesa, muito permissiva a 'oferecer' a Vinicius a oportunidade de fazer o terceiro golo.Mais tarde, já em tempo de descontos, o Real chegou ao quarto golo, através de uma grande penalidade, que permitiu a Vinicius fazer 'bis' na partida, com um remate certeiro, enganando completamente o guarda-redes Daniel.0-1, Júlio César, 40 minutos (na própria baliza).0-2, Marcos Barbeiro, 70.0-3, Vinicius 74.0-4, Vinicius, 90+3 (grande penalidade)Daniel, Nuno Campos, Diogo Coelho, Júlio César, Mauro, Jota (Valkenedy, 75), Christian, Kaká, Witi (Camacho, 60), Rochez (Vanilson, 75) e Murilo.(Suplentes: Framelin, Vanilson, Camacho, Valkenedy, Felipe, Elízio e Edgar Abreu).Treinador: Costinha.Tom, Jorge Bernardo (José Pedro, 78), Basso, Uolu, Paulinho, Brash (Tiago Morgado, 64), Fokobo, Cazonetti, Abou Toure, Vinicius e Marcos Barbeiro (Marcelo Lopes, 85).(Suplentes: Patrick Costinha, Dmytro Lytvyn, José Pedro, Marcelo Lopes, Tiago Morgado, Kikas e Abdoulaye).Treinador: Filipe Martins.Bruno Esteves (AF Setúbal).cartão amarelo para Fokobo (10), Diogo Coelho (20), Christian (49), Jota (53), Abou Toure (58), Paulinho (61), Jorge Bernardo (66) e Cazonati (87). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Cristhian (70).1.500 espetadores.