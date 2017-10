Continuar a ler

Após a derrota pesada (4-1) da última jornada, em Penafiel, o Sporting B conseguiu uma igualdade na Choupana, frente a um Nacional que dominou toda a partida, mas que também se revelou muito ineficaz.O golo logo aos dois minutos foi mesmo o primeiro sinal de perigo dado pelo Sporting B, com Rafael Leão a marcar após assistência de Jovane.O Nacional reagiu prontamente e criou algumas oportunidades na primeira parte, mas a ineficácia de Rochez impediu que o jogador tivesse marcado, aos 23 minutos, após facilidades concedidas pela equipa de Luís Martins.Na segunda parte, foi mais do mesmo e, já com Ricardo Gomes em jogo, o cabo-verdiano falhou por pouco duas ocasiões do ataque da sua equipa.Com o Sporting a tentar aguentar a vantagem mínima, Rochez, aos 76 e 83 minutos, falhou dois remates de forma incrível, na área, quando se encontrava praticamente sem oposição.O Sporting B despertou para o jogo aos 84 minutos, quando, assistido por Jovane, Sualehe perdeu o golo de forma incrível.Aos 90+4, Kiki fez falta sobre Rochez, na área, e o árbitro assinalou um penálti que Ricardo Gomes converteu, enganando o guarda-redes contrário.Marcadores:0-1, Rafael Leão, 02 minutos.1-1, Ricardo Gomes, 90+4 (penálti).Daniel, Nuno Campos, Diogo Coelho, Júlio César, Elízio (Mauro Cerqueira, 46), Vítor Gonçalves (Jota, 73), Kaká, Christian, João Camacho (Ricardo Gomes, 62), Rochez e Murilo.Suplentes: Framelin, Diogo Silva, Mauro Cerqueira, Jota, Diego Barcelos, Ricardo Gomes e Valkenedy.Treinador: Costinha.Luís Maximiano, Kiki, Ivanildo, Demiral, Abdu, Budag, Rafael Barbosa, Paulinho (Djaló, 79), Rafael Leão, Ary Papel (Pedro Delgado, 61) e Jovane (David Sualehe, 75).Suplentes: Diogo Sousa, Pedro Delgado, Kenedy Có, Bubacar Djaló, Pedro Marques, Bruno Paz e David Sualehe.Treinador: Luís Martins.André Narciso (AF Setúbal).Cartão amarelo para Budag (30), Nuno Campos (40), Jovane (60), Pedro Delgado (64), Djaló (90+2), Rochez (90+4) e Kiki (90+4). Cartão vermelho direto para Demiral (90+4) e Kaká (90+4).1.167 espectadores.