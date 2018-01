As duas vitórias nas últimas duas jornadas aproximaram o Nacional do topo da classificação, deixando a equipa orientada por Costinha a escassos dois pontos dos lugares de subida à Liga NOS. Após um ciclo de quatro empates – os alvinegros já não perdem desde 5 de novembro (0-1 em Coimbra na 13ª jornada) –, os madeirenses engrenaram na rota dos triunfos em 2018, arrancando os três pontos nas saídas aos redutos do V. Guimarães B (3-2) e também do Penafiel (3-0).Uma subida de produção que tem tido no avançado Ricardo Gomes um elemento em plano de evidência. O internacional cabo-verdiano, de 26 anos, entrou inspirado neste novo ano, marcando por três vezes nas duas últimas partidas e assumindo-se como o goleador dos insulares (8 golos em 19 jogos), nesta que é já a sua terceira passagem pelos alvinegros.Isto depois de só ter conseguido um golo nas anteriores tentativas de vingar na Choupana. "Está a ser uma boa época pelos golos que tenho marcado. Os avançados vivem disso, mas há outro trabalho que, na minha posição, tem de ser feito em campo, em que nem sempre se repara e que também é importante", afirma.

Autor: Emanuel Pestana