Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Léo



Defesas: Ricardo Pessoa, Ivo Nicolau e Mata



Médios: Ewerton, Pedro Sá, Fidelis Irhene, Marcel, Chidera, Gustavo, Fabrício e Paulinho



O treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, chamou para o jogo desta quarta-feira, frente ao V. Guimarães B, a contar para a 27.ª jornada da 2.ª Liga, os mesmos jogadores que foram à Covilhã no passado sábado, não chegando a atuar devido ao nevão que pintou de branco o Estádio Santos Pinto.O líder do campeonato continua com problemas no eixo da defesa, devido às lesões dos centrais Lucas, Jadson e Brendon. O trinco Marcel deverá recuar no terreno para formar dupla com Ivo Nicolau. Buba e Stanley são os outros futebolistas impedidos de dar o seu contributo à equipa, por lesão.

Autor: Armando Alves