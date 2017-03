Continuar a ler

Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Léo



Defesas: Ricardo Pessoa, Brendon, Sarpong e Ivo Nicolau



Médios: Pedro Sá, Ewerton, Theo Ryuki, Hudson, Chidera, Gustavo, Fabrício e Paulinho



O Portimonense, líder da 2.ª Liga, apresenta-se este domingo no reduto do FC Porto B, 17.º colocado, sem oito jogadores: três (Mata, Fidelis Irhene e Gleison), emprestados pelos dragões, estão regulamentarmente impedidos de atuar, e cinco (Lucas, Jadson, Marcel, Buba e Stanley) recuperam de lesões.Em relação à última partida (vitória diante do Fafe, em casa) registam-se quatro alterações nos convocados: Léo, Ivo Nicolau, Theo Ryuki e Hudson foram chamados para os lugares de Carlos, Mata, Fidelis Irhene e Gleison.

Autor: Armando Alves