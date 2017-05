Continuar a ler

Expressões de indignação e de espanto são utilizadas para exprimir o descontentamento dos adeptos do Portimonense, num jogo em que, devido à distância e aos custos envolvidos, a equipa orientada por Vítor Oliveira contará com um número reduzido de apoiantes.



A turma de Portimão cumpre a 19.ª temporada na 2.ª Liga e nunca ergueu o troféu de vencedora da prova. Para que isso suceda na época que termina domingo precisa de ganhar no reduto do Santa Clara, servindo qualquer outro resultado desde que o Aves não triunfe diante do Fafe. Expressões de indignação e de espanto são utilizadas para exprimir o descontentamento dos adeptos do Portimonense, num jogo em que, devido à distância e aos custos envolvidos, a equipa orientada por Vítor Oliveira contará com um número reduzido de apoiantes.A turma de Portimão cumpre a 19.ª temporada na 2.ª Liga e nunca ergueu o troféu de vencedora da prova. Para que isso suceda na época que termina domingo precisa de ganhar no reduto do Santa Clara, servindo qualquer outro resultado desde que o Aves não triunfe diante do Fafe.

Os jogos que decidem o título da 2.ª Liga - Santa Clara-Portimonense e Aves-Fafe - passaram da manhã de sábado para a de domingo, devido a dificuldades nas ligações aéreas para os Açores, mas só o encontro dos avenses será transmitido pela Sport TV, o que levou, nas últimas horas, a abundantes manifestações de descontentamento dos adeptos do emblema algarvio, nas redes sociais.Os apoiantes da formação algarvia não entendem o critério do operador televisivo, que passará em direto as imagens do jogo do segundo classificado, sem que o duelo que envolve o primeiro colocado tenha o mesmo tratamento.

Autor: Armando Alves