Os avançados Buba e Stanley, igualmente lesionados, completam o lote de indisponíveis.



Em relação ao último jogo, na Covilhã, registam-se as saídas de Léo e Hudson (por opção), Ivo Nicolau (castigado) e Marcel (lesionado) e os regressos de Carlos, Brendon, Ewerton e Fidelis Irhene, estes dois últimos vindos de castigo.



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos



Defesas: Ricardo Pessoa, Brendon, Sarpong e Mata



Médios: Pedro Sá, Ewerton, Fidelis Irhene, Chidera, Gustavo, Fabrício e Paulinho



O treinador do Portimonense , Vítor Oliveira, conta apenas com um central de raiz disponível para a receção ao Fafe, este domingo, em jogo da 29.ª jornada da 2.ª Liga: o brasileiro Brendon, reforço de inverno que se lesionou na estreia, contra o União da Madeira, a 28 de janeiro, está recuperado e foi convocado.Todos os outros centrais estão indisponíveis: Lucas e Jadson recuperam de lesões, Ivo Nicolau cumpre castigo e Marcel, um trinco muitas vezes adaptado a funções defensivas (como tem sucedido nas últimas jornadas, devido a um surto de lesões) também está entregue aos cuidados do departamento médico.

Autor: Armando Alves