Continuar a ler

Paulinho (traumatismo na zona ocular) e Fidelis Irhene (suturado com vários pontos num sobrolho) recuperaram dos acidentes sofridos diante do Famalicão e estão convocados.



De fora continuam os lesionados Jadson, Lucas, Brendon, Marcel, Ewerton, Buba e Stanley, assim como Dener, afastado da competição há mais de um ano e que já trabalha, embora ainda com algumas limitações.



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos



Defesas: Ricardo Pessoa, Mata, Sarpong e Ivo Nicolau



Médios: Pedro Sá, Theo Ryuki, Fidelis Irhene, Chidera, Gustavo, Fabrício e Paulinho



Avançados: Manafá, Tabata, Gleison, Zambujo e Pires Paulinho (traumatismo na zona ocular) e Fidelis Irhene (suturado com vários pontos num sobrolho) recuperaram dos acidentes sofridos diante do Famalicão e estão convocados.De fora continuam os lesionados Jadson, Lucas, Brendon, Marcel, Ewerton, Buba e Stanley, assim como Dener, afastado da competição há mais de um ano e que já trabalha, embora ainda com algumas limitações.Ricardo Ferreira e CarlosRicardo Pessoa, Mata, Sarpong e Ivo NicolauPedro Sá, Theo Ryuki, Fidelis Irhene, Chidera, Gustavo, Fabrício e PaulinhoManafá, Tabata, Gleison, Zambujo e Pires

O guarda-redes Carlos, que rende Léo, é a única novidade nos convocados dotendo em vista o jogo no reduto do Benfica B, esta quarta-feira, a contar para a 32.ª jornada da 2.ª liga.O treinador dos algarvios, Vítor Oliveira, tem optado por um regime de alternância no que concerne ao suplente do guarda-redes titular, Ricardo Ferreira, e desta vez cabe a Carlos estar no banco.

Autor: Armando Alves