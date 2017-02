Continuar a ler

Na segunda partida sob a orientação técnica de João Barbosa, que rendeu Sérgio Boris, o Cova da Piedade apresentou-se mais afoito no ataque, iniciando o jogo com quatro jogadores com características ofensivas - Dieguinho, Filipe Godinho, Irobiso e Rui Varela.O Cova da Piedade foi a melhor equipa sobre o relvado durante os primeiros 30 minutos. O extremo Dieguinho, aos quatro minutos, escapou pela esquerda, isolou-se e estatelou-se no solo. Os jogadores piedenses reclamaram uma alegada grande penalidade, mas o árbitro Carlos Xistra ignorou os protestos.O conjunto de Almada criou a sua oportunidade mais soberana, aos 28 minutos, através de uma excelente jogada de Dieguinho, que isolou Irobiso, mas o avançado nigeriano, em magnífica posição e sem ninguém a estorvá-lo, rematou à figura do guarda-redes Ricardo Ferreira.Paulatinamente, a formação algarvia foi sacudindo a pressão e impondo o seu futebol bem organizado. Aos 34 minutos, o médio brasileiro Ewerton rematou por cima da barra da baliza do Cova da Piedade.O Portimonense inaugurou o marcador já a concluir a primeira parte, Jorge Pires surgiu isolado na grande área piedense e foi derrubado pelo guarda-redes Pedro Alves. Na conversão do respetivo penálti, Ricardo Pessoa, capitão da turma algarvia, não perdoou.Aos 52 minutos, o conjunto de Portimão ficou reduzido a dez unidades devido a expulsão do médio nigeriano Fidelis, por acumulação de amarelos.Aos 60 minutos, João Barbosa refrescou o ataque com as entradas de Ballack e André Carvalhas para as posições de Irobiso e Filipe Godinho e, dois minutos depois, o Cova da Piedade empatou por Rui Varela. A assistência foi de Ballack e Varela rematou rasteiro sem hipóteses de defesa para Ricardo Ferreira.À procura do triunfo, o Portimonense apostou forte no contra-ataque e, aos 66 e 71 minutos, esteve muito perto de marcar novamente, com Pedro Alves a negar o golo ao avançado Fabrício.Apesar de mais uma jogada genial do brasileiro Dieguinho, o futebolista que provocou mais desequilíbrios no Cova da Piedade, o resultado já não se alterou até ao final, acabando com uma justa repartição de pontos.Contas feitas, o Portimonense continua a liderar a II Liga, enquanto o Cova da Piedade somou a 11.ª partida sem vencer - o último sucesso ocorreu no passado dia 04 de dezembro de 2016, quando venceu o Gil Vicente por 1-0.Cova da Piedade-Portimonense: 0-00-10-1, Ricardo Pessoa 45'+2 penálti; 1-1, Rui Varela 62'Pedro Alves, Chico Gomes (Adilson, 73), Miguel Ângelo, Bruno Sapo, Evaldo, Soares, Luís Silva, Filipe Godinho (André Carvalhas, 60), Dieguinho, Irobiso (Ballack, 60) e Rui Varela.João Barbosa.Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Ivo Nicolau, Marcel, Luís Mata, Ewerton, Fidelis, Paulinho (Manafá, 76), Fabrício, Gleison (Zambujo, 87) e Jorge Pires (Gustavo, 54).Vítor Oliveira.Carlos Xistra (AF Castelo Branco)cartão amarelo para Ewerton (11 minutos), Fidelis (27 e 52), Evaldo (31), Gleison (43), Luís Silva (45) e Pedro Alves (45+1). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Fidelis (52).cerca de 900 espetadores.