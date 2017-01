O Portimonense perdeu por 4-3 com os chineses do Guangzhou Evergrande, equipa treinada por Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador nacional, em jogo de treino disputado na Cidade do Futebol.Ao intervalo registava-se um empate a dois golos. Ricardo Goulart (25'), Alan Carvalho (32' e 51') e Zhang Wenzhao (68') marcaram para o Guangzhou Evergrande, enquanto os golos do Portimonense foram obtidos por Ewerton (36' e 39') e Fabrício (86').

Autor: Armando Alves