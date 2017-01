Continuar a ler

Colocado perante a possibilidade de regressar ao Portimonense, "nem pensei duas vezes", garante Gleison. "Espero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos e também ser ajudado por todos. O grupo tem vindo a rubricar uma grande temporada e importa garantir quanto antes a subida e depois pensar no título de campeão."



Gleison figura entre as escolhas de Vítor Oliveira para o jogo deste sábado no terreno do União da Madeira, num compromisso "difícil", diz o treinador, pois "vamos defrontar uma equipa de qualidade e nesta altura toda a gente quer ganhar ao Portimonense."



Vítor Oliveira deu conta da sua satisfação "pela recuperação de alguns jogadores importantes" e espera "uma exibição de bom nível, que nos ajude a alcançar um bom resultado, perante um adversário que era um sério candidato à subida no início da prova e agora, já estando afastado desse objetivo, continua a ter qualidade." Colocado perante a possibilidade de regressar ao Portimonense, "nem pensei duas vezes", garante Gleison. "Espero ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos e também ser ajudado por todos. O grupo tem vindo a rubricar uma grande temporada e importa garantir quanto antes a subida e depois pensar no título de campeão."Gleison figura entre as escolhas de Vítor Oliveira para o jogo deste sábado no terreno do União da Madeira, num compromisso "difícil", diz o treinador, pois "vamos defrontar uma equipa de qualidade e nesta altura toda a gente quer ganhar ao Portimonense."Vítor Oliveira deu conta da sua satisfação "pela recuperação de alguns jogadores importantes" e espera "uma exibição de bom nível, que nos ajude a alcançar um bom resultado, perante um adversário que era um sério candidato à subida no início da prova e agora, já estando afastado desse objetivo, continua a ter qualidade."

O extremo brasileiro Gleison é reforço de inverno do Portimonense e está "muito feliz por regressar à casa que me acolheu em Portugal."O jogador, de 21 anos, deu nas vistas no Portimonense em 2014/15 e foi contratado pelo FC Porto, para a equipa B, sagrando-se campeão nacional na época passada. No início da campanha em curso foi cedido pelos dragões ao Paços de Ferreira "mas não aconteceu o que eu esperava e não estava muito feliz."

Autor: Armando Alves