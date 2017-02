Continuar a ler

Além da estreia de Hudson, registo para o regresso de Pedro Sá, que cumpriu castigo na última jornada. No sentido inverso, Ewerton e Fidelis Irhene, castigados, não entram nas escolhas, assim como os lesionados Lucas, Brendon, Jadson, Buba e Stanley.



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Léo

Defesas: Ricardo Pessoa, Ivo Nicolau, Hudson, Sarpong e Mata

Médios: Pedro Sá, Marcel, Chidera, Gustavo, Fabrício e Paulinho

A chamada do lateral/médio brasileiro Hudson, reforço de inverno que ainda não se estreou com a camisola do Portimonense, é a grande novidade nas escolhas do treinador dos algarvios, Vítor Oliveira, para o jogo desta quarta-feira com o Sporting da Covilhã, referente à 26.ª jornada da 2.ª Liga.O jogo, recorde-se, estava marcado para 11 de fevereiro mas um forte nevão que se se fez sentir na serra da Estrela e na zona envolvente deixou impraticável o Estádio Santos Pinto, na Covilhã, com a Liga a reagendar a partida para esta quarta-feira.

Autor: Armando Alves