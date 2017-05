Um total de 5850 quilos de alimentos não perecíveis e produtos de higiene para bebés foram recolhidos na iniciativa "À bola para ajudar", que proporcionou ingressos gratuitos para o jogo Portimonense-Olhanense, do último domingo, em troca daqueles bens, no valor mínimo de dois euros por cada entrega.A iniciativa conjunta da SAD e da direção do clube alvinegro e ainda da associação Teia D'Impulsos contou com forte adesão: estiveram 4417 pessoas nas bancadas e muitas fizeram entregas durante a semana que antecedeu a partida, sem solicitarem o bilhete de ingresso.Os bens recolhidos serão agora distribuídos pelas seguintes instituições: refeitório do Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora do Amparo, cantina social da Cáritas Paroquial da Matriz de Portimão, Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar do Algarve e Santa Casa da Misericórdia de Alvor.

Autor: Armando Alves