O avançado Jorge Pires, de 36 anos, renovou por duas épocas com o Portimonense, anunciou a SAD esta quarta-feira.Melhor marcador da 2.ª Liga na época finda, Pires é o jogador com mais golos marcados naquela prova e terá agora oportunidade de voltar ao campeonato principal, novamente com a camisola do Portimonense, a exemplo do que sucedeu em 2010/11.

Autor: Armando Alves