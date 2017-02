O Portimonense baixou muito de rendimento na 2ª volta do campeonato da 2ª Liga mas mesmo assim aumentou largamente a vantagem em relação ao segundo classificado (de 4 para 11 pontos) e manteve as distâncias em relação ao terceiro (os mesmos 17 pontos). Consequência: não apenas a subida está mais próxima, pois faltam disputar menos jornadas, como também o título.

O que explica esta conjuntura muito favorável no pior ciclo da equipa de Vítor Oliveira (apenas 3 vitórias nos últimos 8 jogos)? É simples: os adversários diretos fizeram ainda pior, a ponto de o terceiro ser agora uma equipa que no final da primeira volta nem entrava nas contas da subida, pois o Varzim estava, nessa altura, no 8º lugar, a 18 pontos do segundo posto (ocupado pelo Aves), do qual dista agora apenas 6 pontos.

Continuar a ler

O ciclo menos bom do Portimonense já foi explicado por Vítor Oliveira: a saída de duas unidades nucleares (Lumor e Amilton), as propostas dirigidas a outros jogadores em janeiro, com a consequente quebra de rendimento, e a ainda não totalmente consumada adaptação dos reforços. A par disso, a presença no plantel de dois médios-ofensivos de grande qualidade, Paulinho e Fabrício, está também a obrigar a uma mudança tática: do 4x3x3 para o 4x4x2.





Autor: Armando Alves