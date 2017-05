Continuar a ler

Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos



Defesas: Ivo Nicolau, Brendon, Lucas, Sarpong e Zambujo



Médios: Chidera, Pedro Sá, Paulinho, Ewerton, Gustavo, Fidelis Irhene e Fabrício



O regresso às opções do defesa-central Lucas e do médio-ofensivo Fabrício, recuperados de lesões, e ainda do trinco Pedro Sá, vindo de castigo, e do guarda-redes Carlos são as novidades no lote de convocados do Portimonense para o jogo com o Santa Clara, na manhã deste domingo, nos Açores, referente à última jornada da 2.ª Liga.A quatro entradas correspondem cinco saídas: Luís Mata saiu lesionado do jogo com o Olhanense e não recuperou e Leo, Theo Ryuki, Hudson e Gleison ficam de fora por opção.Ricardo Pessoa, Dener, Jadson, Marcel e Stanley continuam a recuperar de lesões.O Portimonense lidera a 2.ª Liga e já garantiu a subida, restando agora saber se festejará a conquista do título. Para tanto precisa de vencer nos Açores ou, se isso não acontecer, esperar que o Aves não ganhe ao Fafe.

Autor: Armando Alves